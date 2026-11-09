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Economie

Maciej Witucki, preşedintele BusinessEurope: Nu avem plan B. Europa este singura şansă pe care o avem. Niciunul dintre noi nu poate rezista singur în faţa provocărilor actuale. Birocraţia de la Bruxelles înseamnă 60.000 de oameni, iar Europa costă 1,13% din PIB, spune preşedintele BusinessEurope, care consideră bugetul UE „supereficient“

b Scris de bogdan alecu
Maciej Witucki, preşedintele BusinessEurope: Nu avem plan B. Europa este singura şansă pe care o avem. Niciunul dintre noi nu poate rezista singur în faţa provocărilor actuale. Birocraţia de la Bruxelles înseamnă 60.000 de oameni, iar Europa costă 1,13% din PIB, spune preşedintele BusinessEurope, care consideră bugetul UE „supereficient“
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Niciuna dintre economiile europene, oricât de mare, nu poate concura singură cu Statele Unite sau cu China, iar Europa nu are o alternativă la cooperarea dintre statele membre. Este mesajul cu care şi-a deschis discursul Maciej Witucki, preşedintele BusinessEurope, organizaţia care reprezintă patronatele europene la Bruxelles, la summitul 2026 al Confederaţiei Patronale Concordia, „Cum activăm capitalul României“. Concordia este singura organizaţie din România membră a BusinessEurope.

Sursa: Zf Ro

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