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Economie

Maciej Witucki, preşedintele BusinessEurope: Una dintre sursele succesului nostru, în România, în Cehia, în Polonia, este că încă e mult mai uşor să construieşti o fabrică nouă la Timişoara sau la Katowice decât la Düsseldorf

b Scris de bogdan alecu
Maciej Witucki, preşedintele BusinessEurope: Una dintre sursele succesului nostru, în România, în Cehia, în Polonia, este că încă e mult mai uşor să construieşti o fabrică nouă la Timişoara sau la Katowice decât la Düsseldorf
Aosom
România are încă un avantaj important în competiţia pentru investiţii: este mult mai uşor să construieşti o fabrică nouă la Timişoara decât în vestul Europei, iar pentru unii investitori germani mediul de afaceri contează acum mai mult decât costul forţei de muncă.

Sursa: Zf Ro

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