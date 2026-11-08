Maciej Witucki, preşedintele BusinessEurope: Una dintre sursele succesului nostru, în România, în Cehia, în Polonia, este că încă e mult mai uşor să construieşti o fabrică nouă la Timişoara sau la Katowice decât la Düsseldorf

România are încă un avantaj important în competiţia pentru investiţii: este mult mai uşor să construieşti o fabrică nouă la Timişoara decât în vestul Europei, iar pentru unii investitori germani mediul de afaceri contează acum mai mult decât costul forţei de muncă.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗