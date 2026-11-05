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Economie

MADR: Agenţia Domeniilor Statului a absorbit integral fondurile din PNRR alocate pentru identificarea terenurilor pretabile pentru investiţii în energie regenerabilă

l Scris de loredana codruț
MADR: Agenţia Domeniilor Statului a absorbit integral fondurile din PNRR alocate pentru identificarea terenurilor pretabile pentru investiţii în energie regenerabilă
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) anunţă că Agenţia Domeniilor Statului a absorbit integral fondurile din PNRR alocate pentru identificarea şi delimitarea terenurilor pretabile pentru investiţii în energie regenerabilă. În urma ace...

Sursa: Stiri Pe Surse

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