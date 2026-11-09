Mai mulți români ar putea primi sprijinul pentru plata energiei. Dumitru Chisăliță: „Sunt plafoane de venituri care se analizează”

Ministerul Energiei analizează extinderea numărului de persoane care primesc sprijin pentru plata facturilor la electricitate și modificarea pragurilor de venit, a declarat luni ministrul Dumitru Chisăliță. Valoarea discutată până acum pentru ajutor este de 50 de lei, însă forma viitoarei scheme nu a fost încă stabilită.

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