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Economie

Majorarea ilegală a ROBOR - Consiliul Concurenței a câștigat primul litigiu cu una dintre cele zece bănci amendate

l Scris de loredana codruț
Majorarea ilegală a ROBOR - Consiliul Concurenței a câștigat primul litigiu cu una dintre cele zece bănci amendate
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Consiliul Concurenței a câștigat un prim proces intentat de băncile pe care le-a amendat fiindcă au manipulat creșterea ROBOR și implicit majorat ilicit ratele românilor. Instanța Curții de Apel București a respins, joi, cererea CEC Bank de suspendare a aplicării deciziei prin care Consiliul Concurenței a amendat cele zece bănci participante la stabilirea ROBOR, arată sursele exclusive ale Mediafax.

Sursa: Stiri Pe Surse

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