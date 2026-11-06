Majorarea ilegală a ROBOR - Consiliul Concurenței a câștigat primul litigiu cu una dintre cele zece bănci amendate

Consiliul Concurenței a câștigat un prim proces intentat de băncile pe care le-a amendat fiindcă au manipulat creșterea ROBOR și implicit majorat ilicit ratele românilor. Instanța Curții de Apel București a respins, joi, cererea CEC Bank de suspendare a aplicării deciziei prin care Consiliul Concurenței a amendat cele zece bănci participante la stabilirea ROBOR, arată sursele exclusive ale Mediafax.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗