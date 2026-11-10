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Economie

Marius Dunca, vicepreședinte PSD: Prin bugetul pe 2027 trebuie să protejăm firmele, ca ele să protejeze locurile de muncă

r Scris de roxana popa, redactor
Marius Dunca, vicepreședinte PSD: Prin bugetul pe 2027 trebuie să protejăm firmele, ca ele să protejeze locurile de muncă
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Vicepreședintele PSD a amintit că, potrivit INS, România avea în august 5,092 milioane de salariați, cu circa 60.000 mai puțini decât acum un an

Sursa: Stiri Pe Surse

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