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Economie

Măsuri speciale pentru referendumul din Rășinari privind exploatarea minieră de pe Valea Dobra

l Scris de laura buciu
Măsuri speciale pentru referendumul din Rășinari privind exploatarea minieră de pe Valea Dobra
Aosom
Aproximativ 30 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați în comuna Rășinari, județul Sibiu, în perioada 6-8 noiembrie 2026, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în contextul referendumului local de duminică, 8 noiembrie.

Sursa: Mediafax Ro

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