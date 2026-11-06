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Economie

MEDAT oferă expertiză în economie, digitalizare și turism pentru aderarea Albaniei la UE

s Scris de stiridinromania.ro
MEDAT oferă expertiză în economie, digitalizare și turism pentru aderarea Albaniei la UE
Aosom
România este pregătită să împărtășească Albaniei experiența acumulată în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să ofere expertiză în domeniile economiei, antreprenoriatului, digitalizării și turismului. Subiectul a fost discutat de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Albania, Ferit Hoxha, în cadrul unei întrevederi dedicate dezvoltării cooperării

Sursa: Ştiri Din România

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