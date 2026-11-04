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Economie

Mega Image pregătește o schimbare de mari proporții, după ce au cumpărat Profi: Strategia va fi total diferită, față de ceea ce vedem în prezent

r Scris de reporter, lucian negrea
Mega Image pregătește o schimbare de mari proporții, după ce au cumpărat Profi: Strategia va fi total diferită, față de ceea ce vedem în prezent
Aosom
Ahold Delhaize, grupul care deține Mega Image și Profi, anunță o schimbare de strategie. Brandul Shop&Go, mazinele de ultraproximitate, va deveni un brand de sine stătător, cu propria identitate, conducere, strategie de business și ofertă pentru ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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