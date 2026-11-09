Primarul Sucevei Vasile Rîmbu a efectuat o vizită pe șantierele din municipiu alături de viceprimarul Dan Ioan Cușnir pentru a evalua stadiul lucrărilor și pentru a discuta cu cetățenii. ”Nu fac rapoarte în limbaj de cancelarie și nici nu comunic pentru „folclor urban”. Știți asta. Sunt ancorat în realitate, direct pe teren, acolo unde, împreună […] The post Mesaj al primarului Rîmbu de pe șantierele Sucevei: ”Sunt ancorat în realitate, direct pe teren, acolo unde, împreună cu specialiștii și cu sucevenii, proiectăm viitoarele șantiere și transpunem în practică o viziune clară de dezvoltare” (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗