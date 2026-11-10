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Economie

Microsoft dectronează Nvidia. Acțiunile gigantului AI, în cadere pe fondul suspiciunilor legate de spionajul chinez

t Scris de tiberiu vasile
Microsoft dectronează Nvidia. Acțiunile gigantului AI, în cadere pe fondul suspiciunilor legate de spionajul chinez
Aosom
Microsoft a depășit Nvidia și a devenit a doua cea mai valoroasă companie din lume.

Sursa: Dcnews

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