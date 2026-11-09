Mihai Lehene, fondatorul Romanian United Foundation - fundaţia diasporei româneşti din Chicago: „Avem conexiuni cu zeci de români la Apple, Microsoft şi alte companii mari americane, iar dacă unul singur deschide o uşă pentru un business românesc, asta poate însemna un contract de milioane de dolari”

Romanian United Foundation (RUF), fundaţia înfiinţată la Chicago de Mihai Lehene, antreprenor plecat din România la 19 ani, vrea să transforme diaspora pe care o cartografiază de aproape patru ani - 16.000 de „Global Romanians” din 300 de oraşe - într-un canal prin care companiile de tehnologie din România să ajungă la clienţi americani.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗