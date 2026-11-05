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Economie

Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență

v Scris de vlad ionescu
Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență
Aosom
O problemă gravă de securitate descoperită în Android ar putea permite hackerilor să atace telefoanele fără ca utilizatorii să deschidă un link, să descarce un fișier sau să apese pe vreun mesaj suspect. Google a publicat deja o actualizare care rezolvă vulnerabilitatea, însă aceasta nu este disponibilă simultan pe toate dispozitivele.

Sursa: Ziare

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