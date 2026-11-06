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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Mina Iosif de la Salina Turda, aproape de șantier. Lucrările de modernizare ar putea începe în curând

o Scris de oana doroșenco
Mina Iosif de la Salina Turda, aproape de șantier. Lucrările de modernizare ar putea începe în curând
Aosom
Modernizarea Minei Iosif de la Salina Turda se apropie de etapa începerii lucrărilor.

Sursa: Ziua De Cluj

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