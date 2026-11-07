Ministerul Afacerilor Interne avertizează că pe rețelele de socializare se viralizează o campanie de dezinformare ce pare a-i îndemna pe cetățeni la acte de violență împotriva forțelor de ordine.

MAI prezintă o falsă pagină ce imită aspectul site-ului ProTV în care se arată că un tânăr care s-ar fi bătut cu cinci mascați ar fi fost eliberat de judecători pentru că ar fi fost în legitimă apărare. Pagina aduce felicitări și pare a îndemna la violență împotriva forțelor de ordine, arată Ministerul de Interne, […]

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