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Economie

Ministerul Finanțelor face plăți restante în valoare de două miliarde de lei: Există un termen limită pentru cereri

l Scris de loredana codruț
Ministerul Finanțelor face plăți restante în valoare de două miliarde de lei: Există un termen limită pentru cereri
Aosom
Ministerul Finanțelor face plăți restante în valoare de două miliarde de lei. Banii merg către instituții publice, spitale, administratii

Sursa: Stiri Pe Surse

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