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Economie

Ministerul Finanțelor lansează ediția Fidelis din noiembrie 2026, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro

d Scris de dana arambescu
Ministerul Finanțelor lansează ediția Fidelis din noiembrie 2026, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
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Ministerul Finanțelor dă startul celei de-a XI-a ediții a programului de titluri de stat Fidelis din acest an, derulată în intervalul 6 – 13 noiembrie 2026. Românii care doresc să își plaseze economiile într-un instrument garantat integral de stat beneficiază de randamente atractive și, cel mai important, complet scutite de impozitul pe venit și de plata contribuțiilor sociale (CASS), spre deosebire de depozitele bancare clasice.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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