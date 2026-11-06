Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis. Dobânzile ajung la 7,75% pentru titlurile în lei și la 6,60% pentru cele în euro

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 6–13 noiembrie 2026, cea de-a XI-a ediție Fidelis din acest an. Investitorii pot obține dobânzi neimpozabile de până la 7,75% la titlurile de stat în lei și de până la 6,60% la cele în euro, potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres. Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗