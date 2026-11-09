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Economie

Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie TEZAUR, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,5% pe an. Populaţia poate cumpăra titlurile de stat până pe 4 decembrie

c Scris de cristina bellu
Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie TEZAUR, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,5% pe an. Populaţia poate cumpăra titlurile de stat până pe 4 decembrie
Aosom
Ministerul Finanţelor a lansat luni o nouă ediţie a programului TEZAUR, prin care populaţia poate investi în titluri de stat cu maturităţi de 1, 3...

Sursa: Zf Ro

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