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Economie

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%

o Scris de olivia andrei
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%
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Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%. În perioada 9 noiembrie 2026 – 4 decembrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% și, respectiv, 7,50%.

Sursa: Ziare

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