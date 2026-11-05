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Economie

Ministrul Agriculturii propune plafonarea adaosului comercial la toate alimentele din magazine: „Trebuie să creștem consumul”

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Ministrul Agriculturii propune plafonarea adaosului comercial la toate alimentele din magazine: „Trebuie să creștem consumul”
Aosom
Plafonarea adaosului comercial ar putea fi extinsă la toate produsele alimentare aflate pe rafturile magazinelor, însă o astfel de măsură trebuie analizată la nivelul Guvernului, susține ministrul Agriculturii. Anul trecut, Florin Barbu afirma că românii trebuie să renunțe la avocado şi mozarella pentru a reduce deficitul comercial.

Sursa: Monitorul Cluj

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