Ministrul Agriculturii propune plafonarea adaosului comercial la toate alimentele din magazine: „Trebuie să creștem consumul”

Plafonarea adaosului comercial ar putea fi extinsă la toate produsele alimentare aflate pe rafturile magazinelor, însă o astfel de măsură trebuie analizată la nivelul Guvernului, susține ministrul Agriculturii. Anul trecut, Florin Barbu afirma că românii trebuie să renunțe la avocado şi mozarella pentru a reduce deficitul comercial.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗