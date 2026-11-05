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Economie

Ministrul Agriculturii vrea să plafoneze adaosul comercial pentru toate alimentele din magazine: Nu pot să vă spun eu dacă scădem TVA-ul la alimente

l Scris de loredana codruț
Ministrul Agriculturii vrea să plafoneze adaosul comercial pentru toate alimentele din magazine: Nu pot să vă spun eu dacă scădem TVA-ul la alimente
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Guvernul României ar putea aplica o măsură de plafonare a prețurilor pentru toate alimentele de pe rafturile magazinelor. O măsură similară a mai fost în vigoare recent, când guvernul a plafonat prețurile pentru alimentele de bază. Asta a dus însă la scumpirea unor alte produse, precum detergenți sau produse de îngrijire personală așa că românii au scos cam tot aceiași bani din buzunare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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