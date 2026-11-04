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Economie

Ministrul Daniel Zamfir vrea să aducă investitori din Asia, iar primii interesați sunt cei din Arabia Saudită și Qatar. În ce domenii ar putea activa

m Scris de mihai diac
Ministrul Daniel Zamfir vrea să aducă investitori din Asia, iar primii interesați sunt cei din Arabia Saudită și Qatar. În ce domenii ar putea activa
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România vrea să atragă investitori din regiunea Golfului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, iar reprezentanți din Arabia Saudită și Qatar s-au arătat deschiși în fața posibilităților de colaborare prin parteneriate public-private, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Sursa: Ziare

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