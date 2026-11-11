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Economie

Ministrul de Finanțe dă explicații în Parlament pentru deficitul României: „O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune”

a Scris de andreea vlad
Ministrul de Finanțe dă explicații în Parlament pentru deficitul României: „O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune”
Aosom
Guvernul Luca Niculescu trece miercuri prin primul test de foc în Parlament. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este vizat de o moțiune simplă depusă de AUR, care îl acuză că ascunde adevărata dimensiune a problemei deficitului bugetar. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare prezintă miercuri, 11 noiembrie, la Senat situația bugetară, după ce AUR a depus o moțiune […]

Sursa: National - Ziarul National

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