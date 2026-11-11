Ministrul de Finanțe dă explicații în Parlament pentru deficitul României: „O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune”
Sursa: National - Ziarul NationalCitește mai departe la sursa originală
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