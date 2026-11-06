 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Ministrul Dezvolătrii mai vrea încă 2,5 mliarde de lei pentru programul „Anghel Saligny”

i Scris de iulian budusan
Ministrul Dezvolătrii mai vrea încă 2,5 mliarde de lei pentru programul „Anghel Saligny”
Aosom
Companiile care au executat lucrări prin Programul „Anghel Saligny” ar mai avea facturi de 2,5 miliarde de lei de încărcat în platforma Ministerului Dezvoltării, potrivit estimărilor ministrului Alexandru Stoica. În sistem au fost deja introduse documente de plată în valoare de 2,4 miliarde de lei.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech