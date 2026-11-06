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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ministrul Dezvoltării: „Am deblocat plăţile pentru lucrările finanţate prin Programul Anghel Saligny”

i Scris de ioana andreescu
Ministrul Dezvoltării: „Am deblocat plăţile pentru lucrările finanţate prin Programul Anghel Saligny”
Aosom
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Marcel-Alexandru Stoica, a anunţat vineri că au fost deblocate plăţile pentru lucrările finanţate prin Programul „Anghel Saligny”.

Sursa: Stirile Pro.tv

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