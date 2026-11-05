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Economie

Ministrul dezvoltării clarifică situația balcoanelor închise fără autorizație: „Nimeni nu va plăti impozit dublu sau taxe înzecite”

i Scris de ioana dinu
Ministrul dezvoltării clarifică situația balcoanelor închise fără autorizație: „Nimeni nu va plăti impozit dublu sau taxe înzecite”
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Ministrul dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a emis un ordin menit să clarifice controversele legate de Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), intrat în vigoare prin Legea nr. 169/2026, informează News.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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