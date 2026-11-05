Ministrul Dezvoltării explică în ce situații se aplică majorararea de 100% pentru impozite

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat joi seara, la Antena 3 CNN, că a emis un ordin prin care clarifică aplicarea prevederilor legale referitoare la închiderea balcoanelor. Potrivit explicațiilor sale, proprietarii care și-au închis balc...

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗