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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ministrul Energiei, anunț despre liberalizarea pieței de gaze naturale. Dumitru Chisăliță: „A trece către o piață liberalizată nu se poate face în câteva luni”

d Scris de dan stan
Ministrul Energiei, anunț despre liberalizarea pieței de gaze naturale. Dumitru Chisăliță: „A trece către o piață liberalizată nu se poate face în câteva luni”
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a afirmat că trecerea către o piață liberalizată a gazelor naturale nu se poate face în numai câteva zile și că este foarte importantă pregătirea pentru această decizie.

Sursa: Ziare

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