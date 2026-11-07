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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ministrul Energiei anunță discuții despre ajutoarele destinate consumatorilor vulnerabili. Ce spune despre liberalizarea pieței gazelor

i Scris de iulian bîrzoi
Ministrul Energiei anunță discuții despre ajutoarele destinate consumatorilor vulnerabili. Ce spune despre liberalizarea pieței gazelor
Aosom
Ministerul Energiei Dumitru Chisăliță anunță că discută cu mai multe instituții despre subiectul modificării mecanismului de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, inclusiv stabilirea criteriilor de venit şi a cuantumului ajutorului acordat.

Sursa: Digi24

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