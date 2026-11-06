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Economie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează în privința construirii noului buget pe anul 2027! (Cronica Română)

z Scris de ziar com copyright directway
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează în privința construirii noului buget pe anul 2027! (Cronica Română)
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmite un mesaj cu rol de avertisment în legătură cu (…)

Sursa: Ziar.com

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