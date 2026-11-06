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Economie

Ministrul Investițiilor cere renegocierea contractelor SAFE cu Rheinmetall, chiar cu riscul unor penalități

r Scris de realitatea.net
Ministrul Investițiilor cere renegocierea contractelor SAFE cu Rheinmetall, chiar cu riscul unor penalități
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Contractele în valoare de aproape șase miliarde de euro asociate programului european SAFE provoacă noi controverse. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, susține că România ar trebui să renegocieze acordurile cu gigantul german Rheinmetall, chiar dacă acest lucru ar putea atrage penalități. Solicitarea vine după apariția unor informații despre clauze care ar dezavantaja statul român în contractul pentru fabrica de pulberi de la Victoria, o investiție de peste 535 de milioane de euro, conform Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea

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