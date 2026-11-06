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Economie

Ministrul Investițiilor cere renegocierea contractelor SAFE cu Rheinmetall, chiar cu riscul unor penalități (Realitatea)

z Scris de ziar com copyright directway
Ministrul Investițiilor cere renegocierea contractelor SAFE cu Rheinmetall, chiar cu riscul unor penalități (Realitatea)
Aosom
Contractele în valoare de aproape șase miliarde de euro asociate programului european SAFE (…)

Sursa: Ziar.com

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