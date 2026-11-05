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Economie

Ministrul Mediului, Natalia Intotero: „S-au pierdut miliarde de euro din PNRR”

i Scris de ioana andreescu
Ministrul Mediului, Natalia Intotero: „S-au pierdut miliarde de euro din PNRR”
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a avut la dispoziţie fonduri de peste 3,6 miliarde de euro prin PNRR, din care a reuşit să acceseze puţin peste 1,3 miliarde de euro, a declarat, joi, la Petroşani, ministrul de resort, Natalia Intotero.

Sursa: Stirile Pro.tv

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