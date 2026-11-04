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Economie

Ministrul Muncii anunță bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun pentru trei categorii de beneficiari. Pensiile, majorate din 2027

o Scris de oana antipa
Ministrul Muncii anunță bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun pentru trei categorii de beneficiari. Pensiile, majorate din 2027
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Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027, procentul indicat în prezent de calculele legale fiind de 7,3%.

Sursa: Mediafax Ro

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