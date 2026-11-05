Ministrul Muncii anunță bani în plus pentru trei categorii de pensionari înainte de Crăciun. Pensiile cresc din 2027

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, 4 noiembrie, că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027, procentul indicat în prezent de calculele legale fiind de 7,3%. Ministrul a precizat însă că această valoare nu reprezintă o promisiune fermă a Guvernului, urmând să fie stabilită în cadrul negocierilor bugetare.

Distribuie: Facebook Instagram