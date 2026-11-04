Ministrul Proiectelor Europene anunță primul blocaj în negocierile cu Comisia Europeană: Ar putea afecta creșterea pensiilor și salariilor

România ar putea să aibă probleme în a crește pensiile și salariile anul viitor, dacă nu i se aprobă o țintă mai mare de defici. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a afirmat că specialiștii și Comisia Europeană nu mai au încredere în România.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗