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Economie

Ministrul Transporturilor: „138 km de autostradă și drum expres ar putea fi deschiși până la finalul anului”

a Scris de andreea dobra
Ministrul Transporturilor: „138 km de autostradă și drum expres ar putea fi deschiși până la finalul anului”
Aosom
Alți 138 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la sfârșitul anului, a anunțat luni ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa. Deschiderile planificate vizează tronsoane de pe A0, A1, A3 și A7, precum și Drumul Expres Brăila-Galați, însă includerea secțiunii Curtea de Argeș-Tigveni depinde de rezolvarea problemelor existente.

Sursa: Digi24

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