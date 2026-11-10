 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Mișcare-surpriză: Raiffeisen își vinde sediul central din România. Un român și un milionar american, în spatele unei posibile tranzacții uriașe

f Scris de florin pușcaș
Mișcare-surpriză: Raiffeisen își vinde sediul central din România. Un român și un milionar american, în spatele unei posibile tranzacții uriașe
Aosom
Grupul financiar austriac Raiffeisen negociază vânzarea clădirii de birouri FCC din București, unde funcționează sediul central al Raiffeisen Bank România

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha
Tech 10 Nov 2026

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha

ZF publică integral interviul video cu Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, înregistrat în contextul conferinţei ZF Digital Summit '26, la care...