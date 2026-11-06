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Economie

Modelul elvețian, prezentat la Cluj: experiență și bune practici în infrastructură și transport

s Scris de sergiu vlăgea
Modelul elvețian, prezentat la Cluj: experiență și bune practici în infrastructură și transport
Aosom
Primarul Emil Boc, împreună cu deputații iberali Radu Moisin și Ovidiu Cîmpean, au partipat la o întâlnire cu o delegație de parlamentari din regiunea francofonă a Elveției (cantonul Valais).

Sursa: Ziua De Cluj

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