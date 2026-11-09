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Economie

Moldova scapă de șantajul Transnistriei. Linia electrică de 157 km dinspre România, pusă sub tensiune la Chișinău

r Scris de redacția jurnalul
Moldova scapă de șantajul Transnistriei. Linia electrică de 157 km dinspre România, pusă sub tensiune la Chișinău
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Republica Moldova a pus duminică, 8 noiembrie, sub tensiune linia electrică Vulcănești–Chișinău, împreună cu stațiile aferente. Linia are 157 de kilometri, traversează 35 de localități și permite transportul energiei importate din România către capitală fără tranzitarea Transnistriei.

Sursa: Jurnalul Ro

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