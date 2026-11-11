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Economie

Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată miercuri la Senat

r Scris de roxana popa, redactor
Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată miercuri la Senat
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Reprezentanții formațiunii susțin că prezentarea deficitului în numerar fără o estimare actualizată a deficitului ESA nu ar oferi cetățenilor o imagine completă asupra situației bugetare

Sursa: Stiri Pe Surse

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