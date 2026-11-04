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Economie

Motivul secret: De ce nu se construiește de fapt autostrada care ar schimba ierarhia economică a României

e Scris de e-politic ro
Motivul secret: De ce nu se construiește de fapt autostrada care ar schimba ierarhia economică a României
Aosom
Aceeași marfa, aceeași destinație, dar costuri de transport cu 9-12% mai mari pentru producatorul din Moldova. Paul Butnariu, președintele Camerei de

Sursa: Ziuanews.ro

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