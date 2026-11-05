Motoarele avioanelor scoase din uz primesc o nouă întrebuințare. De ce le folosesc companiile care dezvoltă inteligența artificială

Creșterea rapidă a inteligenței artificiale a creat o problemă neașteptată pentru marile companii de tehnologie. Centrele de date au nevoie de cantități uriașe de electricitate, iar rețelele existente nu pot ține întotdeauna pasul. Pentru a evita întârzierile, unele firme au început să transforme motoarele avioanelor retrase din circulație în generatoare de energie.

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