 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Mugur Podaru, CEC Bank: Tinerii vor servicii bancare rapide, fără drumuri la sucursală. Investim în agenţii digitale şi în automatizarea operaţiunilor

c Scris de cristina bellu
Mugur Podaru, CEC Bank: Tinerii vor servicii bancare rapide, fără drumuri la sucursală. Investim în agenţii digitale şi în automatizarea operaţiunilor
Aosom
Tinerii vor să îşi rezolve cât mai repede problemele bancare, de preferat fără să mai treacă pe la sucursală. CEC Bank încearcă să ţină pasul...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech