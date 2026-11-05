Multiple amenințări cu bombă la bordurile mai multor avioane de pasageri din Europa, în această dimineață. A fost vizată inclusiv o aeronavă Wizz Air Milano – București, cu aproape 200 de persoane la bord, care a aterizat în siguranță la Otopeni. Din primele informații, sunt cel puțin nouă curse afectate de astfel de alerte.

Mai multe avioane de pasageri din Europa au fost vizate joi de amenințări cu bombă, unele dintre aeronave fiind deviate de la traseu sau escortate de avioane militare. Printre incidentele raportate se numără și o cursă Wizz Air de la Milano la București, care a aterizat în siguranță pe Aeroportul Henri Coandă, în jurul orei […]

Distribuie: Facebook Instagram