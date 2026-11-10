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Economie

NASA a dezvăluit câți bani câștigă un astronaut. Salariul oficial din 2026 și condițiile de angajare

d Scris de daniel mihai dragomir
NASA a dezvăluit câți bani câștigă un astronaut. Salariul oficial din 2026 și condițiile de angajare
Aosom
NASA oferă candidaților astronauți un salariu anual de 164.395 de dolari. Află ce condiții trebuie să îndeplinească și când se încheie recrutarea.

Sursa: Stiri Pe Surse

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