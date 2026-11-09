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Economie

NASA a prezentat contracte de 10 miliarde de dolari pentru viitoarea bază pe Lună. Va fi construită în următorii 6 ani

m Scris de mihai diac
NASA a prezentat contracte de 10 miliarde de dolari pentru viitoarea bază pe Lună. Va fi construită în următorii 6 ani
Aosom
NASA a anunțat, sâmbătă, contracte în valoare de până la 10 miliarde de dolari destinate lansării și transportului de încărcături pe Lună, precum și altor inițiative conexe planului general de a construi o bază selenară pentru astronauți până în 2032, transmite luni, 9 noiembrie 2026, Space.com.

Sursa: Ziare

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