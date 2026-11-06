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Economie

Nasdaq Composite a pierdut 5,5%, iar scăderile s-au extins în Asia și Europa

d Scris de daniel manea
Nasdaq Composite a pierdut 5,5%, iar scăderile s-au extins în Asia și Europa
Aosom
Nasdaq Composite a pierdut 5,5% joi. Vineri au scăzut și piețe din Asia și Europa. Efectul asupra portofoliului depinde de ce deții.

Sursa: Ziarul Financiar

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