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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Nasdaq revine pe creștere după cea mai puternică scădere din ultimele 19 luni, dar încheie săptămâna cu pierderi de 3,4%. Acțiunile tehnologice, sub presiunea temerilor privind investițiile în AI (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Nasdaq revine pe creștere după cea mai puternică scădere din ultimele 19 luni, dar încheie săptămâna cu pierderi de 3,4%. Acțiunile tehnologice, sub presiunea temerilor privind investițiile în AI (Financial Intelligence)
Aosom
Bursele americane au încheiat mixt ședința de vineri, 6 noiembrie, indicele Nasdaq Composite (…)

Sursa: Ziar.com

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